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Собянин анонсировал ужесточение контроля за цифровыми пропусками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Москвы будут усиливать контроль за работой электронной системы пропусков для передвижения по городу. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин в среду, 15 апреля, в ходе видеоконференции с врачами — членами клинического комитета по COVID-19.

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«Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По его словам, ограничительные меры являются испытанием не только для жителей города, но и для его экономики. Однако как отметил Собянин, все это необходимо, чтобы «сдерживать пики развития пандемии в нашем городе».

Ранее в среду в департаменте информационных технологий столицы по итогам утра первого дня введения в городе пропускного режима сообщил, что сервис выдачи пропусков в Москве работает штатно.

При этом стражи порядка предупредили, что на входе в столичное метро образовались очереди из-за проверки пропусков. Собянин назвал появление пробок очень критичным фактором и сообщил, что власти намерены автоматизировать этот процесс.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны будут цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для передвижения пешком пропуск не требуется. Выходить на улицу по-прежнему можно только в экстренных случаях, для похода в ближайшие магазин или аптеку, выноса мусора и выгула питомца в 100 м от дома. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Для детей младше 14 лет пропуск не требуется, но передвигаться по городу они могут только в сопровождении родителей.

Оформить пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

По данным оперштаба за последние сутки в Москве выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 14776.

В России на сегодняшний день, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, количество случаев заражения достигло 24 490 — за последние сутки выявлено 3388, вылечились — 1986, умерли — 198.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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