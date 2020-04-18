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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В городской клинической больнице №40 в поселке Коммунарка Московской области на лечении от коронавирусной инфекции находится 341 пациент. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщил главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

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За последние сутки в стационар поступили 37 человек, 74 были выписаны. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 42 человека, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По словам Проценко, всего в больнице проходят лечение 457 пациентов.

Больница в поселке Коммунарка Московской области стала основным учреждением, куда помещают граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для лечения и размещения людей на карантин в учреждении выделено два специальных корпуса.

По официальным данным на 17 апреля, всего в России с момента начала пандемии выявлено 32 008 случаев заражения, умерли 273 человека, 2590 — выздоровели.

коронавирус

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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