Главный инфекционист США отверг версию о создании коронавируса в лаборатории

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи раскритиковал версию о возможном искусственном происхождении коронавируса.

В ходе брифинга 17 апреля в Белом доме Фаучи напомнил, что недавно высококвалифицированные вирусологи изучили генетическую последовательность нового коронавируса и сравнили ее с геномом вирусов, которыми заражаются летучие мыши.

«Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот [вирус], который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку», - указал он.

На том же брифинге президент США Дональд Трамп заявил, что в появлении инфекции есть много странностей, которые Вашингтон намерен расследовать с целью установить происхождение коронавируса.

В последнее время в американских СМИ активно теражируется версия о том, что пандемия коронавируса возникла в ходе утечки SARS-COV-2 из лаборатории в китайском Ухане.

17 апреля лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, так как содержит в себе частицы ВИЧ.