Прямой эфир
Сюжет:

Главный инфекционист США отверг версию о создании коронавируса в лаборатории

0
Фото: Global Look Press/Cdc/Cdc
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи раскритиковал версию о возможном искусственном происхождении коронавируса.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

В ходе брифинга 17 апреля в Белом доме Фаучи напомнил, что недавно высококвалифицированные вирусологи изучили генетическую последовательность нового коронавируса и сравнили ее с геномом вирусов, которыми заражаются летучие мыши.

«Мутации, которые потребовались для того, чтобы получить тот [вирус], который мы имеем сейчас, полностью соответствуют передаче от животного к человеку», - указал он.

На том же брифинге президент США Дональд Трамп заявил, что в появлении инфекции есть много странностей, которые Вашингтон намерен расследовать с целью установить происхождение коронавируса.

В последнее время в американских СМИ активно теражируется версия о том, что пандемия коронавируса возникла в ходе утечки SARS-COV-2 из лаборатории в китайском Ухане.

17 апреля лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, так как содержит в себе частицы ВИЧ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19
Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020