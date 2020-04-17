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Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы ВИЧ.

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Информацию о заражении людей коронавирусом от диких животных Монтанье назвал красивой легендой, которая, однако, не имеет отношения к реальности. Вирус создан в уханьской лаборатории, сказал он в интервью французскому порталу Pourquoi Docteur. опубликованном 16 апреля.

Разработка вируса велась с начала 2000-х годов, цитирует Монтанье CNews. По его словам, он не был первым, кто исследовал геном вируса и обнаружил его связь с вирусом иммунодефицита человека. Ранее аналогичное исследование пыталась опубликовать группа индийских ученых. Возможно, это произошло при попытке создать вакцину, защищающую от ВИЧ, отметил ученый.

16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя публикации о возможном искусственном происхождении вируса, заявил, что эта теория не подкреплена доказательствами. Кроме того, многие авторитетные медики не разделяют такое мнение, подчеркнул дипломат.

Монтанье стал лауреатом Нобелевской премии в 2008 году за работу 1983 года, посвященную вирусу, который исследователи назвали LAV (Вирус, ассоциированный с лимфоаденопатией), ныне известному как ВИЧ. Присуждение награды было неоднозначно оценено в научном сообществе, так как примерно в это же время тот же вирус открыл американец Роберт Галло. Кроме того, в 2017 году 100 членов французской академии наук раскритиковали заявления Монтанье, направленные против вакцинации, и требовали от Медицинской коллегии наложить на него санкции.

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