В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами. Таким образом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал в четверг, 16 апреля, публикацию американского телеканала Fox News о том, что «нулевым пациентом» с новым коронавирусом был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

По его словам, вопрос источника и происхождения вируса должен исследоваться учеными и медиками.

«Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — цитирует дипломата ТАСС.

От подчеркнул, что многие авторитетные мировые медицинские деятели не считают версию об утечке этого вируса из лаборатории научно обоснованной, передает RT.

«Пандемия — это общий враг для всего человечества. И одержать победу над ней можно только при сконцентрированных усилиях всего международного сообщества», — сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Накануне Fox News сообщил со ссылкой на «многочисленные источники», якобы осведомленные о действиях китайских властей на ранних стадиях распространения инфекции, что вирус передался от летучей мыши одному из научных сотрудников лаборатории, пишет REGNUM. По утверждению телеканала, впоследствии он стал его разносчиком среди жителей Уханя.

Fox News отмечает, что деятельность этой лаборатории была направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с Соединенными Штатами или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.