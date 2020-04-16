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Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice в Японии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии. Об этом сообщила пресс-служба шоу.

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Фигуристка выразила сожаление, что выступление не состоится в июне 2020 года, но пообещала вернуться через год.

«Я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами снова! Желаю всем вам здоровья и безопасности», — цитирует Медведеву RT.

Российская фигуристка заранее прилетела в Японию из Канады, чтобы пройти положенный из-за пандемии коронавирусной инфекции период самоизоляции.

Ранее в этот же день стало известно, что ледовое шоу Prism on Ice, в котором должна была выступить Медведева, отменили из-за COVID-19.

В Японии общее число инфицированных достигло 8626 человек. Скончались 178.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.

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