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Патрушев обсудил с помощником президента США борьбу с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по безопасности Робертом О’Брайеном. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила пресс-служба Совбеза.

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Приоритетной темой разговора стало сотрудничество в области противодействия коронавирусу, передает «Интерфакс».

Ранее 17 апреля посольство России в США запросило о дополнительном медобследовании заключенного летчика Константина Ярошенко. Дипмиссия намерена требовать мер, направленных на недопущение заражения россиянина коронавирусом, заявил посол Анатолий Антонов. При этом накануне в интервью «Известиям» жена летчика Виктория сказала, что у него есть все признаки инфекции, но его состояние удовлетворительное. Россиянин пока не обращается за медицинской помощью.

По данным Worldometer, на 17 апреля в мире 2,23 млн заболевших коронавирусом, более 150 тыс. человек умерли. США занимают первое место по заболеваемости (более 686 тыс. инфицированных, более 35 тыс. летальных исходов).

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