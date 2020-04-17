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Назвал средний возраст умерших пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Средний возраст умерших пациентов с коронавирусом составляет 68 лет. Об этом 17 апреля сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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«С 28 марта по сегодняшний день в Коммунарке 20 летальных исходов подтвержденной COVID-инфекции. Средний возраст 68,1 года», — написал он.

Проценко отметил, что у большинства умерших имелись сопутствующие патологии, такие как, например, сахарный диабет и хроническая сердечная недостаточность.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования. При этом в оперштабе отметили, что почти 90% среди новых заболевших младше 65 лет,а более половины (52%) — пациенты в возрасте от 18 до 45 лет.

В России с момента начала распространения инфекции зарегистрировано, по последним данным, 32 008 подтвержденных случая заболевания. Выздоровели 286 человек. Число погибших от коронавируса в стране достигло 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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