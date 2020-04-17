Неисправимо больной: Константин Ярошенко мог заразиться коронавирусом

Отбывающий 20-летний срок в американской тюрьме «Данбери» российский летчик Константин Ярошенко, возможно, болен коронавирусом. Как рассказала его жена Виктория, у россиянина есть все признаки инфекции, но его состояние удовлетворительное. При этом она отметила, что Константин пока не обращается за медицинской помощью. По информации федерального бюро тюрем, по меньшей мере 449 заключенных и 280 сотрудников пенитенциарных учреждений были инфицированы по всей Америке, 16 погибли.

Положение в тюрьме «Данбери», расположенной в штате Коннектикут, становится всё хуже. Как рассказал генеральный прокурор США Уильям Барр, в этом исправительном учреждении уже 20 заключенных с положительным результатом на коронавирус. Среди арестантов очень много приехавших из Нью-Йорка.

Генпрокурор также назвал тюрьму «Данбери» одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса и призвал как можно быстрее перевести большинство отбывающих там срок на режим домашнего заключения. Ситуацию, с которой столкнулось федеральное бюро тюрем, Уильям Барр считает чрезвычайной. Однако, как отметили в интервью американским СМИ адвокаты заключенных, власти не торопятся выпускать людей из эпицентра вируса.

С прошлой недели инспекционная группа ездит в федеральные пенитенциарные учреждения для того, чтобы обсудить с их руководством развитие ситуации в связи с пандемией.

И если большинство арестантов, имеющих американское гражданство, могут оказаться на домашнем заключении, то что делать с иностранцами, отбывающими срок — до сих пор неизвестно.

Как рассказала Виктория Ярошенко, она постоянно находится на связи с посольством по поводу перевода ее мужа в Россию для последующего отбывания наказания. Однако пока решение не принято.

— Состояние Константина оставляет желать лучшего, но оно удовлетворительное. При этом есть все признаки коронавируса — скачущая температура, сухой кашель, озноб. Однако пока теста на инфекцию никто не сделал. Но надо понимать, что они все находятся в замкнутом пространстве. Многие заключенные ходят — кашляют, чихают друг друга. Ситуация там патовая, — рассказала жена россиянина. — Но важно отметить, что Константин пока не обращается за медицинской помощью. Он видит, как ежедневно в тюрьме заболевают другие заключенные, которым реально нужна госпитализация. Причем на все учреждение буквально один врач, который просто не справляется с такой нагрузкой.

Как отметил в беседе с «Известиями» глава пресс-службы уполномоченного по правам человека в РФ Алексей Зловедов, омбудсмен держит на постоянном контроле ситуацию с российскими заключенными в США и, в частности, речь идет о состоянии Константина Ярошенко.

Он напомнил, что Татьяна Москалькова обращалась в Минюст США с просьбой вернуть отбывающих срок в США россиян в Россию. Ответа, однако, до сих пор не последовало.

В 2010 году Константин Ярошенко был похищен американскими агентами в Либерии по сфабрикованному прокуратурой делу по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков. При этом о задержании российского гражданина на территории третьей страны Вашингтон Москву не уведомил. В том же году официальный представитель Госдепартамента США Филип Кроули подтвердил факт нарушения со стороны Вашингтона норм международного права, связанных с уведомлением одним государством другого о задержании его граждан.