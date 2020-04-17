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Посольство России в США запросило проведение медобследования Ярошенко

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Посольство России запросило власти США о дополнительном медобследовании заключенного летчика Константина Ярошенко. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил посол Анатолий Антонов.

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«Что касается К.В. Ярошенко, то в ходе последнего медосмотра россиянин жалоб не высказывал. Чувствовал себя нормально», — заявил российский посол, слова которого приводятся на странице дипмиссии в Facebook.

Как добавил Антонов, российская сторона запросила власти США о проведении дополнительного обследования Ярошенко. Посольство будет требовать мер, направленных на недопущение заражения россиянина коронавирусом.

Накануне адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил о симптомах коронавируса у своего подзащитного. В интервью «Известиям» жена летчика Виктория сказала, что у него есть все признаки инфекции, но его состояние удовлетворительное. Россиянин пока не обращается за медицинской помощью.

Ярошенко арестовали правоохранители США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Ярошенко отрицает вину и называет дело против него сфабрикованным.

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. Осенью 2019 года американские власти в очередной раз отказали в передаче его РФ. Позже в посольстве России в США заявили о негуманном и жестоком обращении с летчиком.

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