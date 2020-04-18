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Трамп пообещал расследовать «странное» происхождение коронавируса

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США проводят расследования появления коронавируса, заявил 17 апреля президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
Рискованные эксперименты по созданию инфекционных клонов в китайском Ухане продолжались, несмотря на мораторий

По его словам, Вашингтон намерен выяснить, что именно способствовало возникновению пандемии.

«Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло», — заявил Трамп.

Кроме того, он отметил, что изучит сообщения СМИ о грантах экс-президент Барака Обамы китайской лаборатории в Ухане, и отменит их.

«Мы дали распоряжение, что в случае, если есть какие-то гранты, который им поступают, <...> мы очень быстро закроем этот грант», — подчеркнут Трамп.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом человек работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Схожую теорию 5 апреля выразили британские СМИ со ссылкой на разведку.

Китай категорически отвергает сообщения о возможной разработке коронавируса в лабораторных условиях. Ранее МИД КНР не исключал, что вирус в страну попал из США.

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