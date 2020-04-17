США потребовали от Китая информацию о происхождении коронавируса

Вашингтон продолжает требовать от Пекина предоставления информации о причинах возникновения коронавируса. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox Business.

«Это касается науки и эпидемиологии <…> Нам нужно понять, что произошло для того, чтобы сократить риск для американцев в ближайшие дни, недели и месяцы и восстановить мировую экономику. Это очень важно», ― подчеркнул он.

При этом Помпео добавил, что именно из-за того, что правительство КНР продолжает скрывать информацию о коронавирусе, планета столкнулась с пандемией.

По последним данным портала Worldometer, в Соединенных Штатах зафиксировано более 681 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 35 371 человек скончался, а еще 58 110 ― выздоровели.

Ранее Помпео обвинил Пекин в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19 и призвал найти виновного в распространении коронавируса. Позже в сенате США заявили о намерении изучить обстоятельства появления инфекции, в частности роль Китая в ее распространении. В Вашингтоне полагают, что изначально информация о масштабах вспышки замалчивалась, а Пекин предпринял недостаточно мер по недопущению пандемии.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за сосредоточенность на Китае во время пандемии. По его мнению, организация уделяет слишком большое внимание КНР, несмотря на то что финансируется в основном за счет США. 14 апреля американский лидер сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 17 апреля, на планете зарегистрировано свыше 2,21 млн случаев заболевания, умерли более 149 тыс. человек, вылечились — 560 тыс.