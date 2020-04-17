Власти Уханя изменили статистику по жертвам коронавируса

Власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса, пересчитали данные о числе заразившихся и погибших от COVID-19 пациентов. Об этом говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте правительства города в соцсети Weibo.

Так, число жертв увеличилось на 1290, а зараженных на 325.

Таким образом, за период эпидемии в городе заболели 50333 человек и умерли 3869, говорится в заявлении.

Согласно данным портала Worldometer, всего в Китае заразились более 82 тыс. человек, скончались от коронавируса более 3 тыс.

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо.