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Трамп спрогнозировал 65 тыс. смертей от коронавируса в США

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Фото: Global Look Press/Oliver Contreras/Keystone Press Agency
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Благодаря действиям властей число жертв коронавируса в США составит порядка 60–65 тыс. человек вместо 2,2 млн. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме 17 апреля.

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«2,2 млн человек [могли бы умереть]. Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [человек]. Но мы проделали большую работу», — сказал Трамп.

По его словам, изначально в связи с принятыми мерами эксперты прогнозировали гибель 100–240 тыс. человек, однако теперь прогноз еще ниже.

Накануне президент США заверил, что страна прошла пик эпидемии, и уже неделю на 30% территории не фиксируется новых случаев заражения. В связи с этим в ближайшее время минимум 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом (более 670 тыс.) и по числу летальных исходов.

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