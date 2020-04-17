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На 30% территории США неделю не фиксировалось новых случаев COVID-19

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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За последнюю неделю новых случаев заражения коронавирусом не фиксируется на 30% территории США, заявил 16 апреля американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов», — указал он.

По словам Трампа, теперь власти намерены постепенно отменять введенные из-за эпидемии ограничения.

«Мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать», — подчеркнул американский президент, добавив, что его администрация подготовила рекомендации для губернаторов штатов, которые позволят им отменять каратин и открывать границы.

По данным ресурса Worldometer, ведущего подсчет заболеваемости COVID-19 в мире, в США к 16 апреля число зараженных превысило 675 тыс., скончалось более 34 тыс. Причем за последние сутки умерли рекордные 2 тыс. человек.

Таким образом, Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших и по числу летальных исходов от COVID-19.

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