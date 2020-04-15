Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ. Американский президент считает, что ведомство неправильно отреагировало на COVID-19. Учреждение скрыло масштабы распространения вируса, уверен Трамп. Организация, как считает Трамп, должна нести ответственность. Отчисления США в ВОЗ самые крупные среди других стран — от $400 до $500 млн.