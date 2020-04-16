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Трамп назвал Пелоси ответственной за смерти от COVID-19 в США

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ответственной за смерти от COVID-19. Об этом американский лидер написал в Twitter в четверг, 16 апреля.

Трамп прикрепил к своей публикации якобы удаленный из аккаунта Пелоси видеоролик от 24 февраля, в котором политик за три недели до закрытия страны заявила журналистам о том, что в китайском квартале (Чайнатаун) Сан-Франциско созданы все условия для безопасного нахождения, несмотря на пандемию коронавируса.

«Сумасшедшая Нэнси Пелоси удалила это из своего твиттер-аккаунта. Она хотела, чтобы все собирались в Чайнатауне после того, как я закрыл границу с Китаем. Судя по ее заявлению, она несет ответственность за множество смертей. Она некомпетентный, третьесортный политик!» — заявил американский президент.

При этом в пресс-службе Пелоси отметили, что никогда не выкладывали и не удаляли этот ролик, передает Bloomberg.

14 апреля Нэнси Пелоси призвала граждан США игнорировать любые заявления Трампа по информации об эпидемии коронавируса в стране. Спикер палаты представителей отметила, что президент был предупрежден об опасности пандемии еще в январе, однако он принял недостаточные меры для предотвращения распространения заболеваемости из-за чего в стране протестирован лишь 1% жителей, а больницы испытывают проблемы из-за нехватки оборудования и средств защиты.

Трамп и Пелоси находятся в напряженных отношениях. Представитель Демократической партии выступала за процедуру импичмент президента. Трамп неоднократно критиковал ее и называл «сумасшедшей».

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, в Соединенных Штатах зарегистрировано более 673 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них умерли свыше 34,3 тыс. человек. Более 57,2 тыс. пациентов были выписаны из больниц.

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