Трамп назвал Пелоси ответственной за смерти от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ответственной за смерти от COVID-19. Об этом американский лидер написал в Twitter в четверг, 16 апреля.

Трамп прикрепил к своей публикации якобы удаленный из аккаунта Пелоси видеоролик от 24 февраля, в котором политик за три недели до закрытия страны заявила журналистам о том, что в китайском квартале (Чайнатаун) Сан-Франциско созданы все условия для безопасного нахождения, несмотря на пандемию коронавируса.

Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2020

«Сумасшедшая Нэнси Пелоси удалила это из своего твиттер-аккаунта. Она хотела, чтобы все собирались в Чайнатауне после того, как я закрыл границу с Китаем. Судя по ее заявлению, она несет ответственность за множество смертей. Она некомпетентный, третьесортный политик!» — заявил американский президент.

При этом в пресс-службе Пелоси отметили, что никогда не выкладывали и не удаляли этот ролик, передает Bloomberg.

14 апреля Нэнси Пелоси призвала граждан США игнорировать любые заявления Трампа по информации об эпидемии коронавируса в стране. Спикер палаты представителей отметила, что президент был предупрежден об опасности пандемии еще в январе, однако он принял недостаточные меры для предотвращения распространения заболеваемости из-за чего в стране протестирован лишь 1% жителей, а больницы испытывают проблемы из-за нехватки оборудования и средств защиты.

Трамп и Пелоси находятся в напряженных отношениях. Представитель Демократической партии выступала за процедуру импичмент президента. Трамп неоднократно критиковал ее и называл «сумасшедшей».

Согласно данным Worldometer на 16 апреля, в Соединенных Штатах зарегистрировано более 673 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них умерли свыше 34,3 тыс. человек. Более 57,2 тыс. пациентов были выписаны из больниц.