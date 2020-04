Трамп назвал Пелоси ответственной за смерти от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп назвал спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ответственной за смерти от COVID-19. Об этом американский лидер написал в Twitter в четверг, 16 апреля.

Трамп прикрепил к своей публикации якобы удаленный из аккаунта Пелоси видеоролик от 24 февраля, в котором политик за три недели до закрытия страны заявила журналистам о том, что в китайском квартале (Чайнатаун) Сан-Франциско созданы все условия для безопасного нахождения, несмотря на пандемию коронавируса.

Crazy Nancy Pelosi deleted this from her Twitter account. She wanted everyone to pack into Chinatown long after I closed the BORDER TO CHINA. Based on her statement, she is responsible for many deaths. She’s an incompetent, third-rate politician! pic.twitter.com/uWNI7DCG3o