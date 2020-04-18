Техас начнет снимать введенные из-за коронавируса ограничения

Губернатор американского штата Техас Грег Эббот подписал распоряжения, предписывающие со следующей недели начать поэтапное снятие ограничений в регионе, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается 17 апреля на сайте губернатора.

«Мы показали, что Техас может продолжать усилия по сдерживанию распространения COVID-19 и в то же время руководствоваться безопасными стандартами, которые позволят начать процесс открытия Техаса», — отметил глава штата.

Согласно документам, 20 апреля в Техасе для посетителей откроются природоохранные парки, при этом все визитеры должны будут носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, равную примерно 2 м, и не собираться в группы больше пяти человек.

С 22 апреля в техасских больницах врачи снова начнут проводить операции и брать анализы, при этом учреждения должны будут гарантировать направление 25% своих ресурсов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, с 24 апреля сотрудники магазинов розничной торговли смогут доставлять покупки разными способами, чтобы максимально избегать контактов с покупателями.

Уточняется, что частные и государственные образовательные учреждения будут закрыты до конца 2019–2020 учебного года. Учителя и преподаватели смогут ходить только для выполнения административных обязанностей.

При этом Эббот создал специальную комиссию из признанных на национальном уровне медицинских экспертов, а также общественных деятелей, которые будут консультировать губернатора по вопросам безопасного открытия штата.

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что 29 американских штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США, уже с 17 апреля. Глава государства предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на 18 апреля в штате Техас выявлено 17 423 случая заражения коронавирусом, погибли 447 человек.