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Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать ограничения

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с губернаторами американских штатов и предложил им самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 апреля сообщает газета The New York Times, в распоряжении которой оказалась аудиозапись.

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«Вы будете принимать собственные решения. <...> Мы намерены поддерживать вас и добиваться того, чтобы наша страна вновь открылась и заработала. Люди хотят работать», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что некоторые штаты смогут начать снимать введенные в стране ограничения из-за пандемии коронавируса еще до 1 мая, однако губернаторам будет необходимо согласовывать с ним даты.

С 11 апреля на территории всей страны из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

Тем не менее американский лидер уверен, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.

По последним данным Worldometer, в США зарегистрировано более 675 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали свыше 34,5 тыс. человек.

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