Трамп сообщил о преодолении США пика заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране.

«Борьба продолжается, но данные свидетельствуют о том, что по всей стране мы преодолели пик [выявления] новых случаев», — цитирует американского лидера Bloomberg.

По словам Трампа, эта статистика является «обнадеживающей» и поспособствует доработке планов по открытию страны. Окончательные рекомендации для штатов по снятию санитарных ограничений президент обещал представить на брифинге в четверг, 16 апреля.

Накануне губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что смертность от коронавируса в регионе за сутки снизилась.

В свою очередь, Трамп допустил, что некоторые штаты смогут начать снимать введенные в стране ограничения из-за пандемии еще до 1 мая.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 16 апреля в Соединенных Штатах число погибших в результате коронавирусной инфекции превысило 27 тыс., всего в стране заражены более 614 тыс. человек.