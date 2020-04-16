Трамп захотел помочь России аппаратами ИВЛ

США помогут другим странам, в том числе России, аппаратами искусственной вентиляции легких, заявил 15 апреля американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, как только Штаты наладят собственное производство, они смогут оказывать помощь и другим государствам, среди которых Италия, Испания, Франция.

«Думаю, России понадобятся аппараты ИВЛ. У них сложные времена в Москве. Мы им поможем», - сказал Трамп.

2 апреля Трамп распорядился задействовать закон о производстве в военное время, чтобы наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Он поручил оказать поддержку шести производителям.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом – более 610 тыс., и по числу летальных исходов – более 27 тыс.

В начале месяца в США прибыл второй самолет с гуманитарным грузом из России. На борту самолета были индивидуальные средства защиты и медицинская техника.