Только без рук: как в России строят роботов для борьбы с коронавирусом

В начале апреля в Перми начали тестировать робота-дезинфектора: он может передвигаться по улицам и обеззараживать их. Изначально дроида строили для патрулирования городских пространств, но перепрограммировали под борьбу с коронавирусом. Такие роботы стали появляться во многих странах, например, Китае и Южной Корее. Медикам помогают и другие: те, что измеряют температуру, берут мазки и наблюдают за пациентами. Большинство пока проходят тесты, но уже в реальных условиях. Есть ли перспективы у таких роботов в России — в материале «Известий».

Задачи и решения

Первыми использовать роботов в борьбе с коронавирусом начали азиатские страны, где эпидемия началась раньше, — в Китае, Южной Корее и Таиланде. Их еще тестируют, на массовое распространение нужно больше времени.

В Таиланде в трех больницах установлены роботы-сиделки. Они могут ухаживать за пациентами с подтвержденной инфекцией и за теми, у кого она подозревается. Дроиды следят за первичными симптомами и измеряют температуру, чтобы этого не делали медики.

В Китае тестируют робота, который берет мазок из горла: направляет эндоскоп, считывает картинку и собирает биоматериал, а затем отправляет в лаборатории для исследования.

Аппараты, измеряющие температуру, сейчас испытывают во многих странах, в том числе западных. Устройства можно поставить в местах массового скопления людей: торговых центрах, кинотеатрах, ресторанах и так далее.

Роботы могут обеззараживать улицы и здания с помощью распылителей с дезинфицирующей жидкостью или ультрафиолетовых ламп. Ими можно управлять дистанционно.

Все они решают главную задачу: ограждают врачей, медсестер, волонтеров, коммунальщиков и других от прямого контакта с нездоровыми или потенциально нездоровыми людьми. Кроме того, дроиды способны качественно протестировать большое количество людей, с чем сложно справиться медработникам.

р1 УФ-робот Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Uvd Robots

В России тоже появились свои прототипы. Поставить их производство на поток пока сложно — прежде всего потому что об этой возможности мало знают. Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) сейчас подготавливает для Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России исследование о российских решениях.

— Многие компании адаптируют продукты, которые у них есть, для текущих задач в условиях распространения коронавируса. Вообще роботов применяют в ситуациях, которые принято обозначать четырьмя D: dull, dirty, dangerous and dear, то есть «скучно, грязно, опасно и дорого». До недавнего времени критерий опасности не относился к медицинской робототехнике. Сейчас относится, и это стимулирует развитие в данной области. Обычно роботы применялись, чтобы облегчить труд медработников, который на Западе дороже, чем у нас, и снять с них рутинные задачи. Сегодня понятно, что эти задачи могут нести и риски здоровью сотрудников медицинских учреждений. В нашей стране мы только начинаем обсуждать внедрение подобных аппаратов, — рассказала «Известиям» исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская.

Первые предложения

Два решения предлагает, к примеру, компания Promobot из Перми. Первое — робот-дезинфектор. Он может обрабатывать пространство специальным средством, спускаться и подниматься по лестницам. Дроидом с безопасного расстояния управляет оператор с помощью 3G. Один человек может контролировать от 10 до 20 аппаратов.

Такие роботы особенно нужны там, где не справится крупная техника, — это площадки, проходные, периметры, пространства аэропортов и так далее. Сейчас его тестируют на улице возле офиса компании.

Второе решение — робот, измеряющий температуру. Promobot смог довольно быстро адаптироваться под новые задачи и представить свой проект. По словам председателя совета директоров компании Алексея Южакова, чтобы создать подобные прототипы за максимально короткий срок, у разработчиков уже должны быть наработки.

— Здесь два ключевых фактора. Первое — команда, подготовленная к адаптации, имеющая скиллы и компетенции. Мы занимаемся роботами, живем этим, изучаем боли и проблемы и быстро находим решение в роботах. Второе — должны быть изначально технологические заделы. И то и другое у нас было, мы фактически создали решения за последние две с половиной недели, и несколько дней назад уже начались продажи, — пояснил он.

По словам Южакова, в первую очередь измерение температуры требуется на предприятиях, особенно с беспрерывным циклом. Он предполагает, что в будущем термоконтроль станет стандартом для всех.

— Всё происходит быстро, за 2–5 секунд и без контакта. К тому же не нужен человек, который постоянно стоит с термометром. Робот автоматически ведет журнал: сохраняет время, место, имя и фото человека. Мы можем делать до 200 таких аппаратов в месяц. Предзаказов много: это, к примеру, РЖД, промышленные предприятия, некоторые административные здания, — отметил председателя совета директоров Promobot.

р3 Робот для бесконтактного измерения температуры Фото: Promobot/promo-bot.ru

Широкому распространению роботов для борьбы с коронавирусом в России может препятствовать относительно высокая цена, считает основатель и управляющий директор Top 3D Group Василий Киселев.

— Порог входа не такой доступный. Робот стартует где-то от €15 тыс., и его еще нужно программировать. Настройка сейчас становится легче и легче, но всё равно это еще не iPhone, не настолько всё просто. Этим должен заниматься компетентный персонал. Но в целом у них очень высокая надежность. Нужны только программирование и обучение специалистов на местах. После этого любой сотрудник, к примеру, супермаркета или больницы, сможет работать с оборудованием, — объяснил он.

Он добавил, что медицинская робототехника вполне может получить скачок в развитии на фоне эпидемии.

— История с вирусом наверняка продлится долго, и нужно будет тестировать людей. Зачем подвергать риску медперсонал, когда опасные операции можно отдать роботом, как, например, это делается в военной промышленности, где есть роботы-минеры и саперы. Однозначно развитие будет, другое дело, чтобы государство понимало важность и чтобы интерес масштабировался, — сказал Киселев.

По его словам, если раньше многие компании только задумывались об автоматизации процессов, сейчас в период самоизоляции им просто придется принимать решения быстрее.