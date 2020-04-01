«Жидкие перчатки» против коронавируса создали нижегородские ученые

В Нижнем Новгороде ученые создали «жидкие перчатки», предохраняющие от распространения коронавируса контактным путем. Разработка принадлежит специалистам ННГУ имени Лобачевского.

Изобретение представляет гель на основе коллоидного серебра. Он способен держаться на руках до восьми часов, что гораздо эффективнее обычного антисептического средства. Состав запатентован, в ближайшее время «перчатки» должны появиться на прилавках магазинов.

ИА «НьюсНН» уточняет, что на 1 апреля в Нижегородской области выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Четыре пациента выздоровели. Тесты на коронавирус сдали более 6 тыс. человек.

В Нижегородской области действует режим полной самоизоляции. Жителям разрешено ходить за продуктами в ближайший магазин и за лекарствами в аптеку, а также выгуливать домашних животных в радиусе 100 м от дома.

По данным оперативного штаба на 1 апреля, в России число заболевших выросло до 2 тыс. 777 человек. За сутки оно увеличилось на 440. Инфицированные зарегистрированы в 75 регионах. Общее число погибших — 24.

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