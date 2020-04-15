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Россия призвала США воздержаться от атак против ВОЗ

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Соединенным Штатам Америки следует воздержаться от дальнейших атак на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявил в среду, 15 апреля, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков после того, как США приняли решение приостановить финансирование организации.

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«Призываем США отказаться от дальнейших атак на ВОЗ и проводить ответственную линию, которая позволит не разрушать основы международного сотрудничества в медико-биологической сфере, а наоборот, укреплять это сотрудничество, формировать базу для его дальнейшего совершенствования», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Дипломат выразил тревогу относительно данного решения США и отметил, что его можно назвать «эгоистичным подходом к борьбе с пандемией коронавируса».

По его словам, ВОЗ работает в соответствии с уставом и имеет авторитет во всем мире. Рябков добавил, что решение США заслуживает осуждения.

О приостановке финансирования ВОЗ президент США Дональд Трамп объявил ранее, 15 апреля. Так, США прекратят направлять деньги организации на период расследования реакции ВОЗ на пандемию и возможного сокрытия организацией информации о масштабах вспышки COVID-19. Кроме того, в сенате США намерены установить роль Китая в распространении инфекции.

Решение американской стороны раскритиковали в Германии и Китае. В российском МИДе меру назвали попыткой найти виновных в пандемии коронавируса. А до этого глава ведомства Сергей Лавров призывал не политизировать тему коронавируса и действий ВОЗ, роль которой назвал важной, координирующей в условиях пандемии.

Трамп и ранее критиковал работу ВОЗ, утверждая, что организация слишком много внимания уделяет КНР, хотя большая часть финансирования поступает из США.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

В настоящий момент самая сложная ситуация наблюдается в США. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в стране заразились коронавирусом более 609 тыс. человек, и более 27 тыс. пациентов скончались.

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