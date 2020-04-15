Кремль прокомментировал отказ Трампа финансировать ВОЗ

Москва исходит из договоренности стран G20 о поддержке усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 апреля прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа приостановить финансирование ВОЗ.

Песков напомнил, что в ходе саммита «двадцатки» 26 марта лидеры стран-участниц приняли совместное заявление, согласно которому страны условились совместно с ВОЗ сделать всё возможное для преодоления пандемии, а президенты полностью поддерживают работу организации.

В документе также говорится о необходимости направить ВОЗ средства на борьбу с COVID-19.

«Мы видим таким образом, что президенты двадцатки возлагают на ВОЗ надежды в дальнейшей работе по анализу опыта этой пандемии и поддерживают работу ВОЗ. Именно из этой позиции мы исходим в Москве», — сказал Песков.

О приостановке финансирования ВОЗ Трамп объявил ранее в этот день. Так, США прекратят направлять деньги организации на период расследования реакции ВОЗ на пандемию и возможного сокрытия организацией информации о масштабах вспышки COVID-19. Кроме того, в сенате США намерены установить роль Китая в распространении инфекции.

Решение американской стороны раскритиковали в Германии и Китае. В российском МИДе меру назвали попыткой найти виновных в пандемии коронавируса. Глава ведомства Сергей Лавров призывал не политизировать тему коронавируса и действий ВОЗ, роль которой назвал важной координирующей в условиях пандемии.

Трамп и ранее критиковал работу ВОЗ, утверждая, что организация слишком много внимания уделяет КНР, хотя большая часть финансирования поступает из США.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 15 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2 млн случаев заболевания, скончались 126 тыс. человек.