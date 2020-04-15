Число жертв коронавируса в США превысило 27 тыс. человек

В Соединенных Штатах число погибших в результате коронавирусной инфекции увеличилось до 27 085. Такие данные вечером в среду, 15 апреля, приводит Университет Джона Хопкинса.

Согласно статистике, в общей сложности в стране заражены 614 482 человека.

С 11 апреля на всей территории США из-за коронавируса действует режим крупного бедствия.

При этом накануне американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что некоторые штаты смогут начать снимать введенные в стране ограничения из-за пандемии коронавируса еще до 1 мая.

Он также приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения. По его мнению, она скрыла масштабы распространения вируса, что привело к худшему сценарию для США.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, число заболевших достигло 2 055 743. Выздоровели 508 388 человек. 133 098 человек скончались.