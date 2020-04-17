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США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома

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Фото: Depositphotos
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Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.

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По его данным, в подразделение «Национальный столичный регион» JTF-NCR, приведенное в полную готовность в четверг, входят 10 тыс. силовиков. В его задачи входит не только защита США от вероятного противника, но и эвакуация в безопасное место властей страны и ключевых ведомств.

Специальный корпус усилили вертолетами Blackhawk, предназначенными для эвакуации.

Офицеры этого подразделения подтвердили, что изучают комплексный план экстренной эвакуации (JEEP) в отношении руководства Пентагона.

«Мы являемся той силой быстрого реагирования, которая позволяет нам мобилизовать силы в районе Вашингтона, эвакуировать людей. Мы похожи на большое такси, которое гарантирует, что все доберутся до места», - рассказал представитель Гвардии Иллинойса и участник спецформирования Адам Ковальски.

Ранее американские чиновники не исключали, что стремительное распространение коронавируса может нарушить работу властей.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19.

Согласно данным статистики Университет Джонса Хопкинса заболели коронавирусом более 654 тыс. человек, умерли порядка 31 тыс.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил о планах отменить ограничения, введенные из-за коронавируса, в 29 штатах.

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