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США начнут отменять ограничения по COVID-19 уже с 17 апреля

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Порядка 29 штатов Америки в ближайшее время начнут отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. Ряд регионов США сделает это уже в пятницу, 17 апреля.

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Об этом в ходе брифинга в Белом доме 16 апреля сообщил президент Дональд Трамп.

По его словам, в каждом штате губернаторы сами будут решать, как отменять карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Трамп заверил, что страна прошла пик эпидемии, и уже неделю на 30% территории не фиксируется новых случаев заражения.

«Если вы говорите о тех штатах, которые в хорошем состоянии (благоприятная ситуация по COVID-19), да они смогут приступить сразу же завтра», — ответил журналистам Трамп на вопрос о старте отмены ограничений.

Он отметил, что открыть границы и смягчить меры могут 29 штатов. В числе первых, кто снимет ограничения, точно не будет Нью-Йорка и Нью-Джерси, добавил Трамп. По его словам, там обстановка пока тяжелая.

По данным ресурса Worldometer, ведущего подсчет заболеваемости COVID-19 в мире, в США к 16 апреля число зараженных превысило 675 тыс., скончалось более 34 тыс. Причем за последние сутки умерли рекордные 2 тыс. человек.

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