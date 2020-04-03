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Пентагон направил похоронную бригаду в помощь властям Нью-Йорка

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs/ZUMAPRESS.com
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На фоне тяжелой эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в Нью-Йорке Пентагон направил в помощь властям города военную похоронную бригаду из 42 военнослужащих, сообщил 3 апреля телеканал CNN.

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«Эти хорошо подготовленные специалисты окажут содействие Нью-Йорку в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что помогать будут 42 военных 54-й квартирмейстерской роты.

Кроме того, телеканал ранее сообщил, что Пентагон по запросу американского Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям начал заготавливать 100 тыс. мешков для транспортировки умерших.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 3 апреля, в США коронавирусом заразились более 266 тыс. человек, умерли свыше 6,9 тыс.

Накануне телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман предрек США полный кошмар из-за коронавируса. По его словам, американские власти и сами признают, что число умерших может превысить несколько сотен тысяч человек, а судя по тому, как развивается ситуация, система здравоохранения страны не выдержит эпидемии.

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