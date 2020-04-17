Штаб Трампа выпустил пазл с президентом

Предвыборный штаб действующего президента США выпустил пазл Трампа для американских избирателей, находящихся дома из-за введенных карантинных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в письме, адресованном сторонникам хозяина Белого дома.

«Мы знаем, что вы сейчас дома, выполняя свой патриотический долг по обеспечению безопасности Америки, и нет лучшего способа скоротать время с семьей и показать свою поддержку президенту Трампу, чем купить пазл Трампа с культовым дизайном, выбранным американцами», — цитирует «РИА Новости» текст послания штаба президента.

В штабе заявляют, что пазлы еще не поступили в открытую продажу, и предлагают внести минимум $45, чтобы забронировать себе один экземпляр. Однако в сувенирном магазине на официальном предвыборном сайте Дональда Трампа новинку уже можно купить, причем за $35.

В ходе брифинга в Белом доме 16 апреля Трамп объявил о том, что 29 американских штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США, уже со следующего дня. Также глава государства предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах из-за пандемии.

Ранее президент заявлял, что некоторые штаты по согласованности с Белым домом смогут начать снимать введенные в стране ограничения до 1 мая, в случае если вспышка заболеваемости пойдет на спад.

По данным ресурса Worldometer, ведущего подсчет заболеваемости COVID-19 в мире, в США к 17 апреля число зараженных превысило 677,5 тыс., скончались 34,6 тыс. пациентов. Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших и по числу летальных исходов от COVID-19. Тем не менее американский лидер уверен, что США уже преодолели пик вспышки коронавируса.