Прямой эфир
Сюжет:

Штаб Трампа выпустил пазл с президентом

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предвыборный штаб действующего президента США выпустил пазл Трампа для американских избирателей, находящихся дома из-за введенных карантинных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в письме, адресованном сторонникам хозяина Белого дома.

«Мы знаем, что вы сейчас дома, выполняя свой патриотический долг по обеспечению безопасности Америки, и нет лучшего способа скоротать время с семьей и показать свою поддержку президенту Трампу, чем купить пазл Трампа с культовым дизайном, выбранным американцами», — цитирует «РИА Новости» текст послания штаба президента.

В штабе заявляют, что пазлы еще не поступили в открытую продажу, и предлагают внести минимум $45, чтобы забронировать себе один экземпляр. Однако в сувенирном магазине на официальном предвыборном сайте Дональда Трампа новинку уже можно купить, причем за $35.

Пазл ТрампаВ ходе брифинга в Белом доме 16 апреля Трамп объявил о том, что 29 американских штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса в США, уже со следующего дня. Также глава государства предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах из-за пандемии.

Ранее президент заявлял, что некоторые штаты по согласованности с Белым домом смогут начать снимать введенные в стране ограничения до 1 мая, в случае если вспышка заболеваемости пойдет на спад.

По данным ресурса Worldometer, ведущего подсчет заболеваемости COVID-19 в мире, в США к 17 апреля число зараженных превысило 677,5 тыс., скончались 34,6 тыс. пациентов. Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших и по числу летальных исходов от COVID-19. Тем не менее американский лидер уверен, что США уже преодолели пик вспышки коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На 30% территории США неделю не фиксировалось новых случаев COVID-19
Трамп назвал Пелоси ответственной за смерти от COVID-19 в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020