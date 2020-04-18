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Более 85% новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 65 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 85% пациентов, которые за последние сутки заболели коронавирусом в Москве, младше 65 лет. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% — от 46 до 65 лет и еще 13,5% старше 65 лет, причем 4% из них — старше 80 лет. Также 6,5% среди заболевших — дети», — отметили в оперштабе.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России выявили 4 785 случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых случаев — в Москве (2 649). Затем следует Подмосковье (428), Санкт-Петербург (139), Мордовия (62) и Чеченская Республика (60). В других регионах зафиксировано менее 60 случаев.

Таким образом, общее число заболевших в стране составило почти 36,8 тыс.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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