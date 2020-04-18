За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 162 пациента

Еще 162 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего за период с начала пандемии в столице выздоровели 1679. Об этом 18 апреля сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Эти люди потенциально могут быть донорами плазмы для тех, кто еще находится в больнице», — приводит ее слова ТАСС.

Ракова также выразила надежду, что количество выздоровевших, готовых стать донорами, будет и далее увеличиваться.

Кровь пациентов, которые переболели коронавирусом, содержит антитела к возбудителю заболевания, поэтому может использоваться для лечения новых заболевших. Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний.

По словам Раковой, стать донором можно, обратившись на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16.

По данным на 18 апреля, всего в России с начала пандемии выявлено почти 38,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 313 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19 с осложнением в виде пневмонии, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

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