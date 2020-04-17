В США начали снимать ограничения по COVID-19

29 штатов США начали снимать ограничения по COVID-19. Режим карантина смягчат регионы

с благоприятной ситуацией, где небольшое число инфицированных - в основном, это север и запад Америки. Штаты сами будут решать, как выходить из карантина, при этом рекомендации по социальному дистанцированию и вниманию к гигиене продолжают действовать.

В частности, возобновит работу завод Boeing в штате Вашингтон. Производство откроется 20 апреля

после 25 дней перерыва. В компании предприняли все необходимые меры безопасности и защиты сотрудников - в цеха вернутся около 27 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на на одной трети территории страны уже неделю не фиксируют новых заражений. Послабления точно не коснутся Нью-Йорка и Нью-Джерси, где ситуация с пандемией наиболее тяжелая.