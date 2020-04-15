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В Германии отметили позитивную тенденцию в борьбе с COVID-19

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В Германии отметили позитивную тенденцию в борьбе с COVID-19. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, несмотря на положительную динамику, призвал не относиться к мерам предосторожности халатно, чтобы не вернуться к росту заболевания. В ближайшее время в Германии собираются постепенно снимать ограничительные меры: открывать магазины и общественные места. Сейчас в стране число заболевших COVID-19 перешагнуло отметку в 132 тыс. человек. Больше всего от коронавируса пострадали Бавария — там 34 тыс. заболевших, в Северной Рейн-Вестфалии 25 тыс. и в Баден-Вюртемберге 25 тыс.

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