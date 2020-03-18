В немецком парламенте призвали отменить санкции против России

Некоторые депутаты немецкого парламента призвали отменить санкции против России. Это позволило бы стимулировать рост товарооборота в Евросоюзе, чья экономика выходит на новый виток кризиса ввиду распространения коронавируса. В международном комитете бундестага хотят поднять обсуждение темы снятия антироссийских санкций на будущей неделе. Пандемия коронавируса усугубила и без того неважное экономическое положение ЕС. Рост ВВП в Германии остановился, теперь начался спад производства. Ежегодные потери экономики ФРГ от антироссийских санкций близки к $50 млрд.