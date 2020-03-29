На улицах Германии появились «коронавирусные патрули»
В Германии на улицах дежурят полицейские патрули. Стражи порядка контролируют соблюдение карантина.
В стране действуют жесткие ограничительные меры. Нельзя собираться группами больше двух человек.
Германия занимает пятое место в мире по числу больных COVID-19.
В Германии на улицах дежурят полицейские патрули. Стражи порядка контролируют соблюдение карантина.
В стране действуют жесткие ограничительные меры. Нельзя собираться группами больше двух человек.
Германия занимает пятое место в мире по числу больных COVID-19.