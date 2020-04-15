Прямой эфир

Участница испытаний вакцины от коронавируса рассказала о своем состоянии

0
Выделить главное
вкл
выкл

Участница испытаний вакцины от COVID-19 рассказала о своем состоянии. Первый доброволец, на котором проверяют лекарство, — 44-летняя Дженнифер Халлер. Женщина отметила: вакцина похожа на прививку от гриппа. На тесты Халлер привело желание взять ситуацию в свои руки и внести вклад в борьбу с коронавирусом. Препарат мРНК-1273 показал хорошие результаты на зверях. Всего в эксперименте с вакциной участвуют 44 человека. Разработка лекарства от коронавируса идет и в России, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Над вакциной трудятся ученые в семи научных центрах. Мурашко уверен, что в ближайшее время начнутся клинические испытания препарата.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020