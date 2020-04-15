Участница испытаний вакцины от коронавируса рассказала о своем состоянии

Участница испытаний вакцины от COVID-19 рассказала о своем состоянии. Первый доброволец, на котором проверяют лекарство, — 44-летняя Дженнифер Халлер. Женщина отметила: вакцина похожа на прививку от гриппа. На тесты Халлер привело желание взять ситуацию в свои руки и внести вклад в борьбу с коронавирусом. Препарат мРНК-1273 показал хорошие результаты на зверях. Всего в эксперименте с вакциной участвуют 44 человека. Разработка лекарства от коронавируса идет и в России, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Над вакциной трудятся ученые в семи научных центрах. Мурашко уверен, что в ближайшее время начнутся клинические испытания препарата.