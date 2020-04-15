Музеи и зоопарки могут войти в список пострадавших от пандемии

Музеи и зоопарки могут включить в список пострадавших от пандемии организаций. С инициативой Минэкономразвития обратилось в правительство. В этом случае пострадавшие не только смогут претендовать на антикризисную поддержку от государства, но и получить ее в первоочередном порядке. Ранее работу музеев и зоопарков приостановили в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции.