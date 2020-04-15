В Москве введут дополнительные меры поддержки жителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что ограничения из-за коронавируса стали ударом практически для каждого жителя. Гражданам начали выплачивать пособия по безработице. Деньги полагаются тем, кто потерял работу из-за пандемии. Программа выплат будет действовать до 30 сентября. Потерявшие работу также смогут оформить пособие на ребенка. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями выплатят по 4 тыс. рублей за соблюдение режима самоизоляции. Школьники, имеющие право на бесплатное питание, могут получить продуктовые наборы. Жителей многоэтажек освободят от платы за капремонт до 30 июня.