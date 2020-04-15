Из-за коронавируса под угрозой сезон в детских лагерях

Из-за пандемии коронавируса под угрозой срыва летний сезон в детских оздоровительных лагерях. Московская федерация профсоюзов обратилась к Сергею Собянину. В открытом письме просят внести лагеря в список предприятий, для которых разрабатываются меры поддержки. Временно отменить оплату коммунальных услуг. В профсоюзе уверены, без поддержки многие лагеря ждет банкротство. В Минпросвещения предложили регионам самостоятельно принимать решение о работе детских лагерей. Ведомство также готово рассмотреть вопрос о включении организаций в перечень пострадавших.