В четверг правительство представит новый антикризисный план

Новый антикризисный план правительство может представить уже в четверг. По данным Forbes, его стоимость — около 1 трлн рублей. Большая часть средств на общую поддержку экономики — около 500 млрд рублей. На поддержку малого и среднего бизнеса планируется выделить около 100 млрд рублей. После окончания шестимесячных каникул компании смогут выплачивать долги равными долями до октября 2021 года.