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На въездах и выездах из Москвы ГИБДД проверяет электронные пропуска

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На въездах и выездах из столицы проверяют электронные пропуска. Кроме того, сотрудники ГИБДД уточняют цель поездки. Некоторых водителей разворачивают назад, особенно внимательно автоинспекторы беседуют с владельцами машин с региональными номерами. Всего вокруг города открыли 160 пропускных пунктов. Кроме того, машину могут остановить и в самом городе, водители и пассажиры должны быть готовы объяснить, почему нарушили режим самоизоляции. Всего в столице за сутки оформлено 3,2 млн электронных пропусков.

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