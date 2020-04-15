На въездах и выездах из Москвы ГИБДД проверяет электронные пропуска

На въездах и выездах из столицы проверяют электронные пропуска. Кроме того, сотрудники ГИБДД уточняют цель поездки. Некоторых водителей разворачивают назад, особенно внимательно автоинспекторы беседуют с владельцами машин с региональными номерами. Всего вокруг города открыли 160 пропускных пунктов. Кроме того, машину могут остановить и в самом городе, водители и пассажиры должны быть готовы объяснить, почему нарушили режим самоизоляции. Всего в столице за сутки оформлено 3,2 млн электронных пропусков.