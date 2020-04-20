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За сутки в США скончались почти 2 тыс. человек с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
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В США за сутки выявили 26,9 тыс. зараженных коронавирусом, скончались 1997 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

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Общее число смертей в стране превысило 40,6 тыс. Всего заболели COVID-19 более 759 тыс.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

Кроме того, американский лидер высоко оценил проделанную работу по борьбе с распространением вируса. По его словам, благодаря этому от COVID-19 погибнет около 65 тыс. американцев, а не 200 тыс.

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