За сутки в США скончались почти 2 тыс. человек с коронавирусом

В США за сутки выявили 26,9 тыс. зараженных коронавирусом, скончались 1997 человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Общее число смертей в стране превысило 40,6 тыс. Всего заболели COVID-19 более 759 тыс.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

Кроме того, американский лидер высоко оценил проделанную работу по борьбе с распространением вируса. По его словам, благодаря этому от COVID-19 погибнет около 65 тыс. американцев, а не 200 тыс.