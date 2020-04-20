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В США шесть человек умерли от коронавируса после посещения похорон

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
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В Южной Каролине (США) шесть человек скончались от коронавируса, после того как в марте сходили на похороны, пишет New York Post.

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Издание отмечает, что все погибшие были старше 60 лет и, вероятнее всего, заразились от одного человека.

Коронер округа Самтер, где проживали большинство погибших, сообщил, что зараженный коронавирусом пришел на похороны, не зная о своем диагнозе.

В итоге несколько человек заболели, а шестеро скончались спустя пару недель.

«К сожалению, на этих похоронах собралось большое количество людей», — добавил коронер 17 апреля.

20 марта сообщалось, что в Нью-Джерси с разницей в несколько дней скончались от коронавируса 73-летняя женщина и трое ее детей. Отмечалось, что семейство заразилось от соседа, который зашел на ужин и, как оказалось, был первым заболевшим COVID-19 в городе.

К 20 апреля в США выявили более 750 тыс. зараженных, умерли свыше 40 тыс. человек.

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