Умерших от COVID-19 жителей Нью-Йорка начали хоронить в братских могилах

Умерших от коронавируса малоимущих жителей Нью-Йорка хоронят в братских могилах на безлюдном острове Харт, пишет 17 апреля The Washington Post.

Издание отмечает, что невостребованные трупы туда доставляют уже давно, но с начала эпидемии число захоронений в массовых могилах выросло в пять раз.

На острове хоронят малоимущих нью-йоркцев или тех, чьих родственников не удалось найти, либо если им не по карману похороны.

Из опубликованного на Youtube видео следует, что на острове роют по три траншеи, а люди в защитных костюмах укладывают по три гроба друг на друга.

Издание отмечает, что из-за коронавируса Нью-Йорк, ставший одним из эпицентров эпидемии в США, столкнулся с нехваткой мест в моргах.

При этом член городского совета и председатель комитета здравоохранения Марк Левайн даже допустил вариант начала захоронения умерших в городских парках.

Из-за большого числа погибших от коронавирса похоронные бюро Нью-Йорка перегружены. В результате управление судебно-медицинской экспертизы объявило, что невостребованные в течение 15 дней тела будут хоронить на острове Харт. Таким образом, умерший рискует оказаться в безымянной братской могиле, если семья не успеет вовремя организовать похороны.

В настоящее время США занимают первое место по числу зараженных (более 700 тыс.) и по количеству летальных исходов от COVID-19: более 37 тыс.