Трамп назвал Китай рекордсменом по количеству жертв коронавируса

Американский президент Дональд Трамп считает, что Китай опережает Соединенные Штаты по количеству погибших от коронавирусной инфекции. Об этом он написал 17 апреля в своем Twitter.

Соответствующее заявление он сделал после того, как власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения COVID-19, пересчитали данные о числе заразившихся и жертв заболевания.

Согласно обновленным данным, количество жертв коронавируса в Ухане выросло примерно на треть до 3869, при этом общее число зараженных составило 50 333 человека, увеличившись всего на 325.

«Их [погибших от коронавируса] намного больше этой цифры, и намного больше, чем в США!» — заявил Трамп.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

По данным Worldometer на 18 апреля, коронавирусом в Соединенных штатах заразились более 700 тыс. человек, из них скончались свыше 37 тыс.

В свою очередь, в Китае зафиксировано 82 тыс. случаев коронавирусной инфекции, всего погибли 4,6 тыс жителей, следует из статистической таблицы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в Ухани.

По мнению американских властей, Китай замалчивал масштабы вспышки инфекции и предпринял недостаточно мер по недопущению пандемии.