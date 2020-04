Трамп назвал Китай рекордсменом по количеству жертв коронавируса

Американский президент Дональд Трамп считает, что Китай опережает Соединенные Штаты по количеству погибших от коронавирусной инфекции. Об этом он написал 17 апреля в своем Twitter.

Соответствующее заявление он сделал после того, как власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения COVID-19, пересчитали данные о числе заразившихся и жертв заболевания.

Согласно обновленным данным, количество жертв коронавируса в Ухане выросло примерно на треть до 3869, при этом общее число зараженных составило 50 333 человека, увеличившись всего на 325.

«Их [погибших от коронавируса] намного больше этой цифры, и намного больше, чем в США!» — заявил Трамп.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!