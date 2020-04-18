Прямой эфир
Сюжет:

Трамп назвал Китай рекордсменом по количеству жертв коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Shen Bohan/XinHua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп считает, что Китай опережает Соединенные Штаты по количеству погибших от коронавирусной инфекции. Об этом он написал 17 апреля в своем Twitter.

Море по колено: американцы готовятся к конфликту с Китаем
Планируется радикальная реформа корпуса морской пехоты

Соответствующее заявление он сделал после того, как власти китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения COVID-19, пересчитали данные о числе заразившихся и жертв заболевания.

Согласно обновленным данным, количество жертв коронавируса в Ухане выросло примерно на треть до 3869, при этом общее число зараженных составило 50 333 человека, увеличившись всего на 325.

«Их [погибших от коронавируса] намного больше этой цифры, и намного больше, чем в США!» — заявил Трамп.

По данным Worldometer на 18 апреля, коронавирусом в Соединенных штатах заразились более 700 тыс. человек, из них скончались свыше 37 тыс.

В свою очередь, в Китае зафиксировано 82 тыс. случаев коронавирусной инфекции, всего погибли 4,6 тыс жителей, следует из статистической таблицы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в Ухани.

По мнению американских властей, Китай замалчивал масштабы вспышки инфекции и предпринял недостаточно мер по недопущению пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп спрогнозировал 65 тыс. смертей от коронавируса в США
Лавров назвал неприличными попытки выставить Китай ответственным за пандемию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020