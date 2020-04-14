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Лавров назвал неприличными попытки выставить Китай ответственным за пандемию

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xiao Yijiu
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Попытки возложить на Китай материальную ответственность за пандемию коронавируса SARS-CoV-2 в мире недопустимы и неприличны. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе видеоконференции с журналистами 14 апреля.

«Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась и якобы кто-то кого-то вовремя не проинформировал... Знаете, это переходит всякие пределы и всякие приличия», — сказал он.

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Также глава внешнеполитического ведомства призвал зарубежных партнеров воздержаться от попыток политизировать тему коронавирусной инфекции и действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии. Лавров также добавил, что обвинения выдвигаются не только в отношении организации, но и ряда стран.

Ранее в этот же день в сенате США заявили о намерении изучить обстоятельства появления коронавируса, в частности, роль Китая и ВОЗ в распространении инфекции. В Вашингтоне полагают, что изначально информация о масштабах вспышки замалчивалась, а Пекин и организация предприняли недостаточно мер по недопущению пандемии.

Работу ВОЗ критиковал лично президент США Дональд Трамп, отмечая, что именно Соединенные Штаты в основном финансируют организацию, внимание которой, в свою очередь, сосредоточено на ситуации с COVID-19 в Китае.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и позже распространилась в большинстве стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

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