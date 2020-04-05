Врачам в Нью-Йорке придется носить мусорные мешки вместо халатов

На фоне эпидемии коронавируса медикам нью-йоркского медицинского центра в Бруклине придется носить мусорные пакеты вместо халатов, сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли.

По его словам, запасы медицинских защитных средств в больнице истощены. Нехватка масок и халатов наблюдается и в национальных запасах США, поэтому врачи решили быть изобретательными.

«Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Наших средств хватит на полтора дня», — цитирует его CNN.

Райли отметил, что на смену халатам придут дождевики и мусорные мешки.

При этом в начале недели глава Нью-Йорка Билл де Блазио выразил обеспокоенность тем, что лекарств в городе, вероятно, хватит всего на неделю.

Нью-Йорк в настоящее время является одним из эпицентров распространения коронавируса в США. Число смертей там приблизилось к 3 тыс.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране более 300 тыс. зараженных коронавирусом, скончались более 8 тыс.

4 апреля президент США Дональд Трамп предсказал большое число умерших от COVID-19.

Накануне Пентагон направил в Нью-Йорк похоронную бригаду для помощи властям.