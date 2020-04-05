Трамп предрек большое число смертей от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели в стране произойдет всплеск смертей от COVID-19.

«Мы это переживем, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей», — сказал он 4 апреля в ходе брифинга в Белом доме.

При этом Трамп призвал американские СМИ прекратить нагнетать обстановку в стране. По его словам, некоторые журналисты в погоне за рейтингами распространяют «лживые слухи и порождают страх и панику в обществе».

Американский лидер и ранее отмечал, что эпидемия сильно ударит по Штатам. По его словам, американцев ждут тяжелые времена, но затем они «увидят свет в конце тоннеля».

По данным Университета Джонса Хопкинса на 4 апреля, число зараженных коронавирусом в США превысило 300 тыс., умерли более 8 тыс. человек.