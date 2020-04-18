Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 700 тыс.

В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 700 тыс., умерли от коронавирусной инфекции 36,8 тыс. пациентов. Такие данные в субботу, 18 апреля, приводит американский Университет Джонса Хопкинса.

Согласно статистике учреждения, которое суммирует данные федеральных, местных властей и СМИ, в США зарегистрирован 701 131 клинически диагностированный случай заражения. Всего в стране от инфекции нового типа скончались 36 997 человек. Из больниц было выписано 59 434 пациента. В настоящее время США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и по числу летальных исходов.

16 апреля президент США Дональд Трамп объявил о том, что 29 штатов могут начать отменять ограничения, введенные из-за коронавируса, уже с 17 апреля. Глава государства заявил, что в течение недели на 30% территории не фиксировалось новых случаев заражения.

Трамп предложил губернаторам самостоятельно принимать решения о снятии санитарных ограничений в регионах. Первым штатом, заявившим о начале смягчения карантинного режима, стал Техас.